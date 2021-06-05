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Menteşe’de köylüler yağmur duasına çıktı

Muğla’nın Menteşe İlçesi kırsal Meke Mahallesi’nde yaklaşık üç aydır yağmur yağmaması sonrası vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

MUĞLA 05.06.2021, 11:16
Menteşe’de köylüler yağmur duasına çıktı

Muğla’nın Menteşe İlçesi kırsal Meke Mahallesi’nde yaklaşık üç aydır yağmur yağmaması sonrası vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Çiftçilikle geçimini sağlayan yaklaşık 50 kişi yağışsız geçen dönemin ardından çareyi yağmur duasına çıkmakta buldu. Mahalledeki bir arazide toplanan vatandaşlar yağmur yağması için dua etti. Ekinlerinin susuzluktan kuruduğunu ifade eden Meke Mahalle Muhtarı Hüseyin Özkan, "Mahallemize uzun süredir yağmur yağmıyor. Ekinlerimiz, otlarımız kurudu. Hayvansal yiyecekler ve kendi ihtiyaçlarımızın veriminin düşük olduğundan halkımızla yağmur duasına çıkmaya karar verdik. İnşallah Allah kabul eder. Tez zamanda yağmura kavuşuruz" dedi.
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