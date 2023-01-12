Menteşe’de kaza; 1 yaralı

Muğla’nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Şehit Özden Aşınmaz Caddesi üzerinde B.A. isimli sürücünün kontrolündeki 73 AAD 333 plakalı otomobil ile M.A’nın kontrolündeki 70 AAT 755 plakalı otomobilin kaza yaptı.

Kazada yaralanan 70 AAT 755 plakalı aracın sürücüsü M.A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.