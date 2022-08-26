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Menteşe’de kaza: 1 ölü
Muğla’nın Menteşe İlçesi sanayi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sanayi esnaflarından Süleyman Küçem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
MUĞLA 26.08.2022, 12:54
Muğla’nın Menteşe İlçesi sanayi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sanayi esnaflarından Süleyman Küçem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Orhaniye Mahallesi Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltikoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Çıraklık Eğitim Merkezi istikametinden gelen Nihat K. idaresinde 34 EVZ 605 plakalı araç sürücüsü ile Süleyman Küçem’in sevk ve idaresindeki 48 NY 024 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kaza sonrası bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Süleyman Küçem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022 yılının 9. toplantısı Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Okul servis ücretleri ve person
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