Menteşe’de kar mesaisi devam ediyor

Menteşe ilçesinde yoğun kar yağışı ile birlikte belediye ekiplerinin Menteşe’nin kırsal ve merkez tüm mahallelerinde saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yapılan çalışmalar ile kentteki ana arterlerin yanı sıra ara yollarda da yol açma, tuzlama ve buzlanmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Son 24 saatte yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Gümüş; “Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşan buzlanmaya karşı mücadeleye 7/24 anlayışıyla devam ediyoruz. Gündüz koşullarının aksine gece koşullarında sıfırın altında çalışmalarına devam eden ekiplerimiz, ilçe merkezimizde ve ulaşım sağlanmasında güçlük çekilen kırsal mahallelerde yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde 300 kilometre alanda tuzlama çalışması yapıldı. Son 24 saatte çağrı merkezi ve WhatsApp ihbar hattımızın yanında resmi kurumlarımız; jandarma, polis, hasta-doğum-diyaliz ve engelliler gibi sağlık hizmetlerine erişim sorunu yaşanan ihbarları da anında değerlendiriyor ve ekiplerimizi o bölgeye yönlendiriyoruz. Yörükoğlu Mahallesinde diyaliz tedavisine gitmesi gereken ve kardan yolu kapanan vatandaşımızın yolu ekiplerimiz tarafından açıldı. Yaraş Mahallemizde de kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan bir aile ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Aşevinden yemek desteğine devam ediyoruz. Hava koşullarının oluşturduğu bu zorlu süreçte, müdüründen işçisine mesai kavramı gözetmeksizin mücadelesini sürdüren tüm belediye çalışanı ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belediyemizin bütün imkânları ve unsurları ile vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Hava şartları nedeniyle olumsuzluk yaşayan vatandaşlarımız Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezini arayabilir veya 0 (552) 214 48 80 numaralı WhatsApp ihbar hattına mesaj atabilirler” diye konuştu.