Menteşe’de kadınlara sağlık eğitimi

Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü doktor, psikolog ve hemşireden oluşan sağlık ekibi tarafından Avcılar Mahallesinde kadınlara yönelik sağlık eğitimi verildi.

Sağlık eğitiminde kadınlarda sık görülen kanserler, erken tanı ve tarama yöntemleri hakkında bilgiler verilirken, tansiyon ve kan şekeri ölçümleri de yapıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş uygulama ile kadınların kendi sağlığı hakkında daha çok bilgi sahibi olduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi: “Sosyal belediyecilik gereği vatandaşlarımızın sağlığı ile de yakından ilgileniyoruz. Belediyemize bağlı sağlık ekibimiz tarafından kırsal mahallelerde kadınlara yönelik ücretsiz olarak sağlık eğitimleri veriyoruz. Verilen bilgiler ışığından kırsaldaki kadınlar kendi sağlıkları hakkında daha çok ilgileniyorlar. Hayatta her şeyden önemlisi sağlığımız. Biz bunu vicdanı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlamda kırsaldaki sağlık eğitimlerimize devam edeceğiz”

Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Avcılar Mahallesinde verilen sağlık eğitiminde Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Kadın Danışma Merkezi ile ilgili belediyenin çalışmaları ve başvuru mekanizmaları hakkında kadınlara bilgiler aktarıldı. Kadın Danışma Merkezi broşürleri ve 7/24 ulaşılabilen Kadın Danışma Hattı iletişim bilgileri paylaşıldı. Sağlık eğitimi kişisel yüz yüze görüşmeler ile devam etti.