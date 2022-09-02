Menteşe’de kadınlar sağlık taramasından geçiyor

Menteşe Belediyesi tarafından yürütülen ‘Sağlıklı Toplum Sosyal Belediye’ projesi ile kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Proje çerçevesinde Avcılar Mahallesindeki kadınlara Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kadınlarda sık görülen kanserler ve erken tanı hakkında eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından 34 kadının KETEM’ de (Kanser Erken Tarama Merkezi) tetkikleri yapıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş sağlıklı toplum sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek şunları söyledi; “Kırsal Mahallelerimizde sadece yol, alt yapı çalışması yapmıyor, aynı zamanda burada yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklarıyla da yakından ilgileniyoruz. Bu çerçevede başlattığımız ‘Sağlıklı Toplum Sosyal Belediye’ projesi ile kırsalda yaşayan kadınların beden ve ruh sağlıklarına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediyemize bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kırsaldaki kadınlara ulaşılıyor ve kadınlarda sık görülen kanserler ve erken tanı hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Verilen eğitimlerin ardından kadınlar belediyemiz tarafından ücretsiz servis araçlarımız ile alınıp KETEM’ de ücretsiz taramaları yapılıyor. Halkımızın sağlığı her şeyden değerli. Sağlıklı bir topluma sağlıklı bireyler ile ulaşabiliriz. Bu konuda insana dokunan projeler üretmeye ve bu projelerimiz ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.