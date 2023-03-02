Menteşe’de İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Ortaokullar arası İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Menteşe ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ortaokullar Arası İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması İlçe Finali” Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Menteşe ilçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü yaptığı konuşmada,” Ortaokullar arası İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize ve onların danışmanlığını yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Ortaokullar Arası İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması İlçe Finaline Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, öğretmenler ve aileleri katıldı.