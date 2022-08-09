Menteşe’de ilk 7 ayda 417 nikâh kıyıldı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 2022 yılının ilk 7 aylık 417 nikah işlemi yapılırken, işlemlerinin 19’u yabancı uyruklu evliliği olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yıl boyunca toplam 690 nikâh işlemi gerçekleşirken bu yılın ilk 7 ayında 417 nikâh işlemi gerçekleştirildiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Korona virüs salgını sürecinde nikâh başvuruları ertelenmiş, nikâh işlemlerine bir müddet ara verilmişti. Tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi ile nikâh törenleri sağlık tedbirleri alınarak törensiz olarak kıyılmıştı. Salgına yönelik yasakların kalkması ve normalleşme süreci ile birlikte Menteşe ilçesinde nikâh işlemlerinde artış yaşandı. Bu süreçte bende çiftlerimizin istekleri doğrultusunda nikâhlarını kıyarak yeni evlenen çiftlerimizin mutluluklarına ortak oldum. Yuva kurmak, bir aile olmak çok özeldir. Hayatlarını birleştirerek bir yuva kuran ve bu kutsal birlikteliğe imza atan bütün çiftlerimize bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum. Unutmasınlar ki Menteşe Belediyesi olarak biz sadece iyi günde değil her zaman yanlarındayız” dedi.

Menteşe Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 417 nikâh işlemi gerçekleştirildi. Nikâh işlemlerinin 19 tanesi yabancı uyruklu evliliği olarak kayıtlara geçti. Ocak-Temmuz döneminde en fazla nikâh işlemi ise 105 nikâhla Temmuz ayında gerçekleşirken bu nikâhlardan 4’ü Muğla E Tipi Cezaevinde, birisi de özel bir hastanede kıyıldı.