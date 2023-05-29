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Menteşe’de ilginç hortum
MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞMUR ÖNCESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜNDE İLGİNÇ HORTUM VATANDAŞLAR TARAĞINDAN CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ.
MUĞLA 29.05.2023, 15:11
Muğla’nın Menteşe ilçesinde başlayan sağanak yağmur öncesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi üstünde ilginç hortum vatandaşlar tarağından cep telefonu ile kaydedildi.
Meteoroloji tarafından Muğla’nın iç kesimlerine yönelik yapılan gök gürültülü sağanak yağış, dolu, fırtına uyarısı sonrası öğleden sonra Güney bölgesinden gelen kara bulutlar önce hortum, ardından şiddetli sağanak yağışa neden oldu.
Yağmur öncesi Ula ilçesi üzerinden gelen toz bulutları havada hortuma neden oldu. Kara ile bağlantısı bulunmayan ilginç hortum vatandaşlar tarafından ce telefonu ile görüntülendi.