Menteşe’de ev yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Denizova Mahallesinde gece saatlerinde çıkan ev yangınında iki katlı ahşap katlı bina tamamen yandı.

93 yaşındaki Gülsüm Tolga isimli vatandaşın yaşadığı Denizova Mahallesi Köy içi sokakta yangın çıkması sonrası vatandaşlar tarafından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

İki katlı ahşap katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangında can kaybının bulunmadığı, ev içindeki eşyaların tamamen yandığı öğrenildi. Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.