Menteşe’de çıkan yangın paniğe neden oldu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Muğlalı Caddesi üzerinde bulunan bir dairede çamaşır makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan küçük çaplı yangın Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının kombinin hemen yanında çıkması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.