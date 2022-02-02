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Menteşe’de camiye yıldırım düştü
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Muğla genelinde dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış bugün etkisini artırdı.
MUĞLA 02.02.2022, 13:09
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Muğla genelinde dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış bugün etkisini artırdı.
Sabah saatlerinden itibaren Menteşe’de etkisini gösteren yağış sırasında Ortaköy Mahalle Camii’ne yıldırım düştü. Büyük bir gürültüyle düşen yıldırım nedeniyle vatandaşlar paniğe kapılırken, camide büyük hasar meydana geldi.