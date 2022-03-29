Menteşe’de Camilere Ramazan temizliği

Menteşe Belediyesi Ramazan ayına sayılı günler kala cami temizlik uygulamasına hız verdi. İbadethanelerin temizliğini düzenli olarak yapan belediyenin cami temizlik ekibi cami içlerinde halıları, kapıları, ayakkabılıkları, pencereleri, mihrap, kürsü ve minberine kadar köşe bucak her yeri temizliyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Belediyesi olarak düzenli bir şekilde ibadethanelerin temizliğini yaptıklarını, gerek görüldüğünde ekipler tarafından camilerin bakım ve onarımları da gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Pandemi sürecinde de camilerde temizlik çalışmaları yürüten Menteşe Belediyesi ekipleri, bu süreçte camilerin dezenfeksiyonlarını yaparak, 2021 yılı içinde 169 kez cami temizliği hizmeti verildiği açıklandı.

Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ibadethanelerin temizliğine hız veren Menteşe Belediyesi ekipleri, her gün farklı camilerin temizliğini yapıyor. Cami içlerinde halıları özel makinelerle yıkayan 4 kişilik temizlik ekibi vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir şekilde yapmaları için Ramazan ayının başlamasına kadar bu çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceği açıklandı.