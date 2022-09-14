Menteşe’de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri

Her yıl tüm Dünya’da 16-22 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinlikler ile kutlanan, vatandaşların bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarını kullanmaya teşvik etmek için düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, Menteşe’de bisiklet turu, dans gösterileri, araçsız işe gelme gibi bir dizi etkinlikle kutlanacak.

Menteşe Belediyesi tarafından hafta çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler, 16 Eylül Cuma günü Ali Fuat Özge Spor kompleksinde saat 18.00’deki birimler arası futbol turnuvası ile başlayacak. 17 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’de Menteşe Belediyesi ve Narlı Kahvesi güzergâhında düzenlenecek bisiklet turuyla devam edecek etkinlikler, 18 Eylül Pazar günü saat 18.00’de kışla parkındaki pilates etkinliği ile devam edecek. 19 Eylül Pazartesi günü saat 18.00’de yine kışla parkındaki yoga etkinliği ile devam edecek haftanın kutlama programı, kışla parkında 20 Eylül Salı saat 18.00’de zumba etkinliği, yine kışla parkında 21 Eylül Çarşamba saat 15.00’deki engelsiz dans etkinliği sonrasında 22 Eylül Perşembe günü araçsız işe gelme uygulaması ile sona erecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası’nda vatandaşları ve belediye personelini özel araçları yerine, alternatif ulaşım aracı olan bisiklet kullanmaya ve hareketli bir yaşama teşvik için farklı etkinlikler düzenlediklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşemiz sahip olduğu bisiklet yolları ile güvenli bisiklet kullanımına son derece uygun. Biz de hafta çerçevede araç trafiğinin azalması, sürdürülebilir hareketin, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve farkındalığın oluşturulması adına, içerisinde dans etkinliklerinin de bulunduğu bir kutlama programı düzenledik. Etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir” dedi.