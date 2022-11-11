Menteşe’de atık toplama noktaları dijitalleşti

Menteşe Belediyesi ilçenin pek çok farklı noktalarında yer alan atık toplama noktalarını internet sitesi üzerinden dijitale taşıdı.

Vatandaşlar ilçedeki atık toplama noktalarının konumlarına menteşe.bel.tr sitesi üzerindeki ‘Nereye Atayım’ linkinden dijital olarak ulaşabilecekler.

Menteşe Belediyesi atıklarını toplama merkezlerine bırakmak isteyen vatandaşlar için toplama merkezlerinin konumlarını Menteşe Belediyesinin internet sitesinde yer alan ‘Nereye Atayım’ kısmında paylaşıyor.

Cam atığı, elektronik atık, kâğıt atığı ve metal atık başta olmak üzere toplam 18 tür farklı atığın bırakılabileceği noktaların konumlarının menteşe.bel.tr adresinde paylaşıldığını kaydeden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşemizde halkımız geri dönüşüm ile ilgili olarak son derece hassas. Biz de halkımızın bu hassasiyetine cevap vermek adına kentimizin pek çok bölgesinde geri dönüşüm noktaları oluşturarak, çeşitli etkinlikler de düzenliyoruz. Vatandaşlarımız artık elindeki atığın atık toplama noktasının nerede olduğunu internet sayfamızdan öğrenebilecek. Böylece farklı atık noktalarına farklı ürünlerin atılmasının da önüne geçilerek, vatandaşımıza kolaylık sağlamış olacağız” dedi.