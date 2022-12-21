Menteşe’de araç yangını

Muğla’da kırmızı ışıkta bekleyen araç aniden yanmaya başlayınca bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Menteşe-Ula karayolu, Gülağzı kavşağında trafik ışıklarında kırmızı ışıkta bekleyen araç aniden alev aldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Araç yangınına Menteşe itfaiye ekipler müdahale ederek söndürdü. Araçta soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkışı ile ilgili araştırma başlatıldı.