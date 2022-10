Menteşe’de akıl oyunları etkinliği

Menteşe Belediyesine ait Çocuk Bilim Parkında düzenlenecek etkinlikte 7-13 yaş aralığındaki çocuklar; triangle game, metaforms, mangala, q-bitz, look look, colours, six ve revers olmak üzere toplam 9 farklı zekâ oyununu Yengecder eğitmenlerinden öğrenerek karşılıklı oynayacaklar.

Gelişim çağındaki çocuklara yönelik akıl oyunları etkinliği ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik pek çok farklı alanda kurslar veriyor ve etkinlikler düzenliyoruz. Bu düzenlediğimiz akıl oyunları etkinliğinde çocuklarımız zekâ gelişimine katkı sunan; analitik, farklı ve hızlı düşünmeyi öğreten çeşitli oyunlar oynayacaklar. Geleceğimiz olan çocuklarımızın gelişim çağında bu oyunlarla tanışmaları önemli, çünkü bu oyunlar çocuklarımızı geliştirecek ve onlara yeni bir bakış açısı da kazandıracaktır. Ayrıca etkinlik çerçevesinde katılımcıların İngilizcelerini geliştirebilmeleri için pratik yapmalarına imkân sağlayan bir sohbet kulübü de yer alıyor. Çocuklarımızın her türlü gelişimine katkı sağlayan projeler üretmeye ve bu tarz projelere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.