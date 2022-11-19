Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinin Bayır ve Çiftlik Mahalle yolunda 7 km asfalt kaplama çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisi ile devam eden çalışmalar sonucunda Bayır ve Çiftlik Mahallelerinin yolları daha güvenli ve konforlu görünüme kavuşarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Menteşe’de 466 kilometre asfalt çalışması yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar Menteşe’de sorumluluğu altında olan yollarda 466 kilometre asfalt, 4 kilometre parke ve yaklaşık 27 kilometre de otokorkuluk çalışması yaparak vatandaşların hizmetine sundu.