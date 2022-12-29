Menteşe’de 2022 yılında 707 çiftin nikâhı kıyıldı

Evlilik işlemleri başvurusu yapan birçok çiftin nikâhlarını bizzat kendisi kıyan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş; “Menteşe Belediyesi nikâh memurluğu tarafından her yıl yüzlerce çiftin nikâh işlemini gerçekleştirerek bu mutlu günlerine ortak oluyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine zaman zaman ben de nikâh kıyıyorum. Davet edildiğimiz tüm düğün ve nikâh programlarına katılmaya çalışarak vatandaşlarımızın en mutlu günlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Belediye olarak 2022 yılında 707 çiftimizin nikâhlarını kıydık. Birlikte yeni bir kapı aralayarak dünya evine giren tüm çiftlerimize mutlu ve huzurlu yaşam diliyor, herkesin yeni yılını kutluyorum” dedi.

Menteşe Belediyesi nikâh memurluğu tarafından 2022 yılı içeresinde kıyılan nikâhların 455 tanesi Konakaltı Kültür Merkezi’nde, 245 tanesi düğün salonları ve farklı mekânlarda kıyılırken 7 nikâh işlemi de cezaevinde gerçekleşti. Yabancı ülke vatandaşların talebi üzerine 34 yabancı uyruklu çiftin nikâhı kıyıldı. 2022 yılında en çok nikâh Ağustos ayında kıyılırken, en az nikâh Kasım ayında gerçekleşti.