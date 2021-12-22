Menteşe’de 2021 yılında 695 çiftin nikâhı yıkıldı

2021 yılında Menteşe Belediyesi tarafından 695 çiftin nikah işlemi gerçekleştirildi. Konakaltı Kültür Merkezi nikâh salonu başta olmak üzere ilçe genelindeki çeşitli salon ve mekânlarda gerçekleştirilen nikâh işlemleri 695 çift dünya evine girdi.

Belediyeye müracaat eden çiftlerin istekleri üzerine birçok vatandaşın nikâhlarını kendisi kıyan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş; “Menteşe Belediyesi nikâh memurluğu tarafından her yıl yüzlerce çiftin nikâhını kıyıyor, mutluluklarına ortak oluyoruz. Yeni evlenecek çiftlerin istekleri doğrultusunda zaman zaman ben de nikâh kıyıyorum. Menteşe Belediyesi olarak 2021 yılında 695 çiftimizin nikâhlarını kıymışız. Evlenerek yuva kuran ve bu kutsal birlikteliğe imza atan bütün çiftlerimize bir ömür boyu mutluklar diliyorum. Unutmasınlar ki Menteşe Belediyesi olarak sadece iyi günde değil her zaman yanlarındayız”