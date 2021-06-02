Menteşe’de 120 ton cam atık toplandı

Yüzde yüz geri dönüşebilen tek madde olan cam, Menteşe’de çöpe değil, cam kumbaralarına atılıyor. Menteşe’de 65 farklı noktaya konuşlandırılan cam kumbaralardan 2021 yılının 5 aylık zaman dilimi içerisinde 120 ton cam atık toplandı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, geri dönüşüme kazandırılan cam atıklar sayesinde ekonomiye de katkı sağlandığını belirtti. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz ve yaşanılabilir bir Menteşe bırakmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Gümüş, “Atık cam şişelerin evsel atıklara karıştırılmadan ayrı olarak toplanması için 65 farklı noktaya konuşlandırdığımız cam kumbaralarımız ile geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Bu kumbaralar ekiplerimizce periyodik aralıklarla boşaltılıyor. 2021 yılının ilk 5 aylık zaman diliminde 120 ton cam atık toplandı. Vatandaşlarımızın çalışmalarımıza destek olması ve geri dönüşüme olan hassasiyetleri de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Duyarlı Menteşeliler sayesinde Türkiye’ye çevre konusunda örnek olacak, sürdürülebilir önemli proje ve çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz” dedi.