Menteşe Spor Lisesi, Türkiye Şampiyonasında yarı finale yükseldi

Menteşe Spor Lisesi, Okul Sporları Hokey Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Finallerinde Zonguldak Kozlu Anadolu Lisesini 14-1 skorla yenerek grup liderliğini garantiledi.

Menteşe Spor Lisesi, Okul Sporları Hokey Genç Kızlar A grubunun 2.’si ile çapraz Türkiye Şampiyonluğu Yarı Final maçına çıkmayı garantiledi.

Türkiye Şampiyonası ile ilgili konuşan Baş Antrenör Serkan Şen “Yarı final maçından önce Van Lisesi ile 1 maçımız daha var onu da alıp yarı finale odaklanacağız. Hiç Hokey sahası olmayan bir ilde küçük bir spor salonunda kurduğumuz takımlar ile tarih yazıyoruz. Süper Lig, Analig, U16 Ligi, U15 Ligi, U14 Ligi Okul Sporları, Ortaokul Küçük, Ortaokul Yıldız, Lise her kategoride bu kızlarımız tarih yazdı. Muğla’da eşimiz benzerimiz örneğimiz yok, hepsiyle gurur duyuyorum” diye konuştu.