Menteşe Sarnıç mahallesine kesintisiz su

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç olan bölgelere yeni su kaynağı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok bölgede yenileme ve ek su kaynağı sağlama çalışmalarına devam eden Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Menteşe Sarnıç Mahallesi’nde hayata geçirdiği proje ile bölgeye yeni bir su kaynağı sağladı.

Sarnıç Mahallesi’ni besleyen kaynaklarda içme suyunu toplama çalışması yaparak sisteme 2 yeni ek su kaynağı daha sağladı. Çalışmalar öncesinde mahalleye günün belirli saatlerinde su verilirken ekiplerin çalışmaları ardından bölgeye 24 saat kesintisiz su sağlandı. Ayrıca MUSKİ ekipleri tarafından daha önce 2 terfiyle yapılan su temini de tek terfiye düşürülerek enerji tasarrufu da sağlandı.

Muhtar Kaya, “Mahallemize 24 saat kesintisiz su sağlandı”

Çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Sarnıç Mahalle Muhtarı Yılmaz Kaya, mahallenin su sorununun çözüldüğünü belirterek Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve MUSKİ çalışanlarına mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Kaya, “Mahallemize daha önce kısmi kesintiler yaşanıyordu. MUSKİ’ye bu sıkıntımız ile ilgili başvuru yaptık ve hemen programa aldılar. Çalışmalara kısa sürede başlayan ekipler, mahallemizi besleyen su kaynaklarında iyileştirme çalışmaları yaptı ve aynı zamanda 2 adet de yeni kaynak bularak sisteme ilave etti. Çalışmaların ardından mahallemize 24 saat su verilmeye başlandı” dedi.