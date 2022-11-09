Menteşe personeline Uluslararası proje okur-yazarlığı eğitimi

Menteşe Belediyesi tarafından 2022 Yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde Kalkınma Ajansı`na ‘Uluslararası Proje Okur Yazarlığı’ isimli proje ile başvuruda bulunulmuş ve proje başvurusu kabul edilmişti.

Projenin kabul edilmesinin ardından konuyla ilgili belediye personellerine eğitim verilmeye başlandı. Eğitmen Hamza Kocatepe tarafından, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde verilen eğitimlerde belediye personelleri ‘Proje Yönetimi, proje fikri belirleme ve durum analizi, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve bütçe hazırlanması, AB projeleri ve diğer projeler’ konularında eğitim alıyorlar.

Belediye personellerine yönelik eğitimlerin devam ettiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Belediye personellerimize verdiğimiz farklı içeriklerdeki güncel eğitimlerimize devam ediyoruz. Personellerimizin halkımıza daha iyi hizmet verebilmesi, çalışma performanslarının artması ve daha verimli hizmet üretebilmeleri adına eğitimlerimize devam edeceğiz” dedi.