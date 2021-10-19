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Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi Saburhane’de açılıyor

Muğla Mutfak Kültürü’nün kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması, kentin gastronomi potansiyelinin turizmle entegre edilmesi, yeme-içme ve kültür turizminin canlandırılması amacıyla ‘Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi’ açılıyor.

MUĞLA 19.10.2021, 13:35
Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi Saburhane’de açılıyor

Muğla Mutfak Kültürü’nün kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması, kentin gastronomi potansiyelinin turizmle entegre edilmesi, yeme-içme ve kültür turizminin canlandırılması amacıyla ‘Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi’ açılıyor.

Saburhane Meydanında açılacak ‘Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi ve Saburhane Semt Pazarı’ ile geleneksel Muğla yemekleri marka değeri kazanacak, ev yapımı Muğla yöresine ait yemekler semt pazarında lezzet severler ile buluşacak.

Muğla yöresine ait tat ve lezzetlerin hazırlanacağı atölye çalışmalarının yanı sıra Perşembe ve Pazar günleri Saburhane Meydanında yöre kadınlarının oluşturduğu el yapımı organik ürünlerin satışı yapılacak. Menteşeli kadınlar el yapımı ürünler ile kültür turizmine ve ev ekonomilerine katkı sağlamış olacak.

Saburhane Meydanında Muğla mutfağına özgü yemeklerin yarışacağı ve Türkiye’nin ünlü şeflerinin de katılacağı etkinlikte yöre kadınları tarafından yapılan el yapımı yemekler yarışacak. Yarışmada dereceye giren kadınlara ödüller ve sertifikalar verilecek.

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