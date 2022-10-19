Menteşe Mutfak Kültür Atölyesi, Muğla lezzetlerini yaşatıyor

Menteşe Belediyesi, Muğla Valiliği destekleri ile hizmete açılan Menteşe Mutfak Kültür Atölyesi’nde ev hanımları ve gönüllülere iş imkanı sağlanırken, Muğla’ya ait lezzetlerin satışı yapılıyor.

Sadece yerli ürünlerin satışı yapıldığı Menteşe Mutfak Kültür Atölyesi’nde eski Muğla ürünleri olan bazlama, katmer, gözleme, Milas böreği ve çeşitli ürünlerin satışı yapılıyor. Kültür Atölyesi’nde aynı zamanda bayanlara Halk Eğitimi Merkezi aracılığı ile kurslar verilip, kursları bitiren kursiyerlere sertifika veriliyor.

Muğla Gastronomi Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Milli şef Timur Kocabıçak açıklamasında şunları dile getirdi; "Muğla’nın tam merkezinde bulunan eski şaraphane adı verilen bölgede unutulmaya yüz tutmuş olan yemekleri canlandırıyoruz. Burada aynı zamanda üretim yapıyoruz. Tarihte ninelerimizin yapmış olduğu ekmekleri burada ekşi mayalı olarak yapıyoruz aynı zamanda katmerler yapıyoruz unutulan çok eski Muğla katmerleri yapıyoruz. Aynı zamanda coğrafi işaretli börekler var, tepsi börekleri, Milas böreği dediğimiz börekler var diğer tepsi börekleri var. Burada yapabildiğimiz saç börekleri var. Türkiye’nin hemen her yerinde gözleme diye geçen Selçuklular döneminde közlenerek yapılan o hamurun şimdiki adı gözleme, Muğla’ya gelince saç böreği oluyor. Bizler burada otlu peynirli, kıymalı, kavurmalı saç börekleri yapıyoruz. Muğla deyince aklımıza envayi çeşit otlar geliyor. Türkiye’de belki de otların en zengin olduğu yer Muğla. O yüzden çok geniş bir ot kültürümüz var, otlu peynirli böreklerimiz çok meşhur. Bir de yayla kavurmamız var. Yayla kavurması deyince yazdan hazırlanıp kavrularak kışa hazırlanan o Muğla kavurması nefis kavurmalı börekler yapıyoruz”

Milli şef Kocabıçak konuşmasının devamında, “Burada ilk başta başladığımızda gönüllü yaklaşık 20 arkadaşımız ile birlikte Muğla Gastronomi Mutfak Sanatları Derneği olarak burada hepimiz gönüllü olarak görev yapıyoruz. İçimizde yüzün üzerinde üyelerimiz var, bunların ellinin üzerinde şef usta arkadaşlarımız var. Bunun yanında ev hanımlarımız, bu işi öğrenmek isteyenler var. Burası aynı zamanda kurs yeri Halk eğitim vasıtasıyla, Menteşe Belediyesi’nin, Muğla Valiliği’nin destekleri ile eğitimler veriyoruz. Aşçılık eğitimleri unutulmaya yüz tutmuş olan yemeklerin eğitimlerini veriyoruz. Şu ana kadar 168 kadına eğitim verdik ve onları sertifikalandırdık, sertifikalarını aldılar. Bodrum, Marmaris, Fethiye birçok yerde işe başlayanlar oldu. Aynı zamanda bizimle çalışmak isteyenler oluyor ve bizde burada o arkadaşlarımız ile birlikte yine kadınlarımız ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz. İş istihdamı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.