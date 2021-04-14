Menteşe Kızılay’dan kırsal mahallelere gıda kolisi desteği

Türk Kızılay Menteşe Şubesi tarafından Menteşe İlçesinin Zeytinköy, Dağpınar, Sarnıç, Denizova ve Yeni Bağyaka Mahallelerinde yaşayan vatandaşlara gıda kolisi, 800’er gramlık kavurma konserve ve hijyen paketi yardımında bulunuldu.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, Ramazan’ın insani yardım kuruluşları açısından bir seferberlik ayı olduğunu belirterek, “Bu yıl da ramazan kampanyasını "Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla sürdüreceğiz. Ramazan ayında Menteşe ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda paketi, kavurma, nakit yardımı ve hijyen paketleri ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Gürbüz, gıda paketi, kavurma ve hijyen paketi yardımlarının yanı sıra Menteşe Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muhtarlar aracılığı ile kendilerine ulaştırılan ihtiyaç sahibi ailelere 250 TL’lik mobil alışveriş koduyla destek vereceklerine de işaret ederek, “Mesaj ulaşan ihtiyaç sahiplerimiz ilgili marketten kendilerine gelen kodu göstererek marketten 250 TL’lik alışveriş yapabilecek. Ayrıca Türk Kızılay Genel Merkezimiz aracılığı ile yaklaşık 200 aileye ise Ramazanda 500’er liralık nakit yardım yapacağız. İlgili kurumlardan ihtiyaç sahiplerinin listeleri şubemize ulaştı. Bu nakit yardımları ihtiyaç sahibi ailelerimize hızlı bir şekilde ulaştırılacak. İhtiyaç sahibi ailelere SMS mesajı ulaştıktan sonra, nakit yardımlarını bizlere bildirdikleri banka şubesinden alabilecekler” diye konuştu.

Geleneksel yardım yöntemlerinden biri olan Kızılay gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelerin Ramazan sofrasına ulaştırılması için yoğun bir çaba harcadıklarını anlatan Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, şunları söyledi: “Gıda paketlerini Ramazan ayı boyunca Menteşe Kızılay Kadın Kollarımız ve Gönüllülerimiz aracılığı ile özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Hayırseverlerimiz tarafından yapılan yardımları ihtiyaç sahiplerine en kısa zamanda ulaştırmak için yoğun tempoda çalışıyoruz. Bu sene yine oruç tutamayan ama tutamadığı gün kadar fidye verecek olan vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz, her haneden Kızılay olarak fitre ve fidye bekliyoruz. Vatandaşlarımız cep telefonları aracılığıyla fitre ya da fidye yazarak "1877’ye" gönderecekleri bir mesajla 28 liralık fitre ya da fidye bedelini ödemiş olacaklar. "2868"e atılacak mesajla da 10 TL’lik bağış yapılabilecek"