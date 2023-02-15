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Menteşe ilçesinde kendini depremzede olarak tanıtıp yardım toplayan şahıs yakalandı
Muğla’nın Menteşe İlçesinde bir işyerinde deprem malzemesi toplandığı ihbarı sonrası polis ekipleri arama yaptı. Aramada depremzedeler için toplandığı düşünüle malzemeler ele geçirildi.
MUĞLA 15.02.2023, 21:06
Muğla’nın Menteşe İlçesinde bir işyerinde deprem malzemesi toplandığı ihbarı sonrası polis ekipleri arama yaptı. Aramada depremzedeler için toplandığı düşünüle malzemeler ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, işyeri sahibi ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.