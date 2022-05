Menteşe Down Cafe hizmete açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ilçesinin ardından Menteşe ilçesinde de ‘Sen de Gel Down Kafe’yi hizmete açtı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde hizmete açılan kafenin açılış törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kafede Engellilerin yanı sıra Down Sendromlu bireylerde çalışacak

Engelliler ve Down sendromlu bireylerin sosyal yaşama daha fazla katılmaları ve iş hayatında aktif rol almaları için açılan kafe 253 metre kare alan üzerine kuruldu. Her gün 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet veren kafede birçok farklı ürün bulunuyor. Günlük 150 misafirin ağırlanabileceği kafenin mutfak ve servis bölümünde Özel Eğitim Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören 4 stajer öğrenci çalışıyor.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, “Engelli bireylerimizin toplumda ayrımcılığa maruz kalmadan toplumun değerli bir parçası olarak görülmesi gerekiyor. Kafemiz Muğla’nın ortak buluşma noktası olacak. Böylesine değerli bir projeyi hayata geçirdiği için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim” dedi.

Dernek başkanının ardından konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe ilçesinde Muğla’nın en güzel kafelerinden birisinin açılışını yaptıklarını ifade etti. Başkan Gümüş, “Burada hizmete açılan kafemiz sadece down sendromlu kardeşlerimizin değil, tüm engelli kardeşlerimizin ortak kullanım alanı olacak” dedi.

Başkan Gürün, “Engelli engelsiz herkesi buluşturan bir yuva”

Sen de Gel Down Kafe’nin açılış töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kafenin engelli engelsiz herkesi buluşturan bir yuva olacağını ifade etti. Başkan Gürün, “Kafenin içerisinde bulunduğu tesis olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezimiz kütüphanesi, spor salonu, kreşi ve öğrenci çalışma alanları ile 7 den 70’e herkesi bir araya getiren bir yapıda. Down Kafe isim olarak Türkiye’de belirli bir konsept. Kafemizden down sendromlu, engelli, engelsiz tüm vatandaşlarımız yararlanabiliyor, burada istihdam ediliyor. Hayatı birlikte paylaşıyoruz. Down Kafe’mizin başında “Sen de Gel” var. Sende Gel Down Kafe ile tüm hemşehrilerimizi buraya davet ediyoruz. Bu birlikteliğe, aynı masa etrafında bir araya gelmeye çok ihtiyacımız var. Fethiye’mizden sonra Menteşe ilçemizde de hayata geçirdiğimiz Sende Gel Down Kafe’nin şehrimize çok yakışacağına inanıyorum. Muğla’mıza verdiğimiz sözleri tutmaya, hemşehrilerimizin yüzündeki gülümseme olmaya devam edeceğiz” dedi.