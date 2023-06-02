Menteşe Belediyesi’nin sanat dergisi çıktı

Menteşe Belediyesi’nin Kültür, Tarih ve Sanat Dergisi’nin 13. sayısı çıktı. Dergide 39 yazarın kültür, tarih ve sanat üzerine birbirinden değerli yazıları yer alıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş derginin kısa zamanda aranan, takip edilen yayınlardan olduğunu belirterek “Dergimiz ilk çıktığı günden bu yana okunan ve ilgiyle takip edilen bir yayın oldu. Edebiyattan tarihe, kent kültürü ve hikayelerinden güzel sanatlara kadar birçok farklı alanda yazıların kaleme alındığı dergimiz, özenle hazırlanarak sizlerle buluşuyor. Uzun araştırmaların ve çalışmanın ürünü olan dergimizin beğenerek okunmasında yazarlarımızın çok önemli bir katkısı bulunuyor. Zira yazarlarımızın ve sanatçılarımızın değerli çalışmaları sayesinde dergimiz bir başucu yayını oldu. Onların değerli çalışmaları ile özenle hazırlanan Menteşe Kültür, Tarih ve Sanat Dergisi’ne belediyemizin resmi web sitesi adresinden yayınlarımız kısmından da dijital olarak erişimi sağlanabiliyor. Dergimizin yayınlanmasında emeği geçen şair, yazar ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Menteşe Belediyesi olarak edebiyattan, kent kültürüne kentimize değer katan şair, yazar, çizer ve sanatçılarımızın eserlerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Menteşe Belediyesi’nin kültür yayını ‘Kültür - Tarih - Sanat Dergisi’ belediyenin işletmelerinden ücretsiz olarak temin edebileceği gibi Menteşe Belediyesi resmi web sitesi üzerinden de erişim sağlanabilir.