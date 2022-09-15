Menteşe Belediyesine Sağlıklı Kentler Birliğinden jüri özel ödülü

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 13’ncüsü düzenlenen, 45 üye belediyenin 143 projeyle başvurduğu Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması sonucunda Menteşe Belediyesi ‘Kurumsal Karbon Ayak İzi Azaltım Projesi’ ile Jüri Özel ödülüne layık görüldü.

Menteşe Belediyesi tarafından hazırlanan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından yüzde 100 hibe desteğiyle uygulamaya başlanan proje ile belediye binalarının karbon salımını azaltmak adına binalarda gerekli yalıtım ve bakımlar yapılmış ve personele eğitimler verilmişti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kazanılan Jüri Özel ödülü ile ilgili olarak “Çevreye duyarlı, doğaya saygılı ve nefes alınabilen bir Menteşe için çalışıyoruz. Bu çerçevede hizmetlerimizden ve binalarımızdan kaynaklı oluşan karbon ayak izi oranını düşürmek için projemizi hayata geçirdik. Binalarımızda gerekli yalıtımları ve bakım işlemlerini tamamladık. Tasarrufu ön planda tutarak hizmet ürettik ve konuyla ilgili çeşitli eğitimler vererek personelimizi bilgilendirdik. Bunun sonucunda projemiz, ‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda Jüri Özel Ödülünü kazandı. Projede emeği geçen ekip arkadaşlarımızı kutluyor, gerekli hassasiyeti gösteren personelimize de teşekkür ediyorum” dedi.