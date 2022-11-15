Menteşe Belediyesi’nden ücretsiz şeker ölçümü

Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle ücretsiz şeker ölçümü gerçekleştirildi. Pazar yerinde ve Kafaca Mahallelerinde yapılan ücretsiz şeker ölçümü, tansiyon ölçümü ve sağlık taramasından 270 vatandaş faydalandı.

Diyabet hastalığına karşı farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilgilendirmek için yapılan ölçümlere Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’te katılarak şekerini ölçtürdü.

Başkan Gümüş diyabetin dikkate alınması gereken bir hastalık olduğunu belirterek, “14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle sağlık müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından ilçemizin farklı noktalarında şeker ölçümleri gerçekleştirdi. Diyabet eğer önlem alınmazsa ilerleyen yaşlarda insan sağlığını ve hayat kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalık. Zamanında önlem alınırsa insan ömrünün bütün evrelerinde daha rahat bir yaşam sürdüğü biliniyor. Bu nedenle diyabet tanısı konulmayan insanların bile belli aralıklarla şeker ölçümü yaptırması çok önemli. Belli aralıklarla vatandaşımızın şeker ölçümlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle yapılan ücretsiz şeker ölçümümün yanı sıra tansiyon ölçümü ve sağlık taraması da yapıldı.