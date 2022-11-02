Menteşe Belediyesinden tarım ve hayvancılığa destek

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 2019 yerel seçimlerinden bu güne tarım ve hayvancılık alanında yapılan yatırım ve destekler hakkında yazılı açıklama yaparak, “Geçen 3 yıllık süreçte yerel üreticimize ve çiftçimize destek olmak adına tarım ve hayvancılığa 5 Milyon 900 bin liralık destek sağladık” dedi.

Başkan Gümüş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçen 3 yılda tarım ve hayvancılık için 5 milyon 901 bin 047 TL kaynak ayrıldı, bu kaynaktan 5 bin 523 üretici yararlandı. Tarım ve hayvancılık destekleri çerçevesinde 750 üreticiye 150 bin kilogram yem desteği, 106 üreticiye tarıma dayalı teçhizat ve makine, 3 bin kişiye 200 bin fide/fidan ve 9 ton tohum desteği verilirken, tarımsal işbirliği yapılan 21 kooperatiften ürün alımları gerçekleştirildik.”

Menteşe Belediyesi’ne ait arazilerde toprakla buluşturulan 200 bin ata tohumu hasadından 9 ton karakılçık buğdayı elde ettiklerini kaydeden Başkan Gümüş, “Elde edilen ürünlerin bir kısmı ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye dağıtıldı, bir kısmı da belediyeye ait aşevinde yemek yapımında kullanıldı. Yine ekili alanlara ata tohumu karakılçık buğdayı hasadından hayvancılık yapan üreticilere 1.000’in üzerinde saman balyası desteği verildi. İlçe genelinde belediyeye ait zeytinlik alanlardan yapılan hasatla 4 ton zeytinyağı elde edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, küçük bir kısmı ilçeye ait tanıtım ürünü olarak kullanıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen proje çerçevede 18 kadın ve genç üreticiye ipekböcekçiliği desteği sağlandı” dedi.