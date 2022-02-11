Menteşe Belediyesi’nden Sevgililer Günü’ne özel gösterim

Menteşe Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel Türk sinemasının kült yapımlarından “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmini kültür-sanat etkinlikleri kapsamında halkımızla buluşturuyor.

Türk Sinemasının başyapıtlarından birisi olarak kabul edilen film, Zeybek Sineması Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi’nde 13 Şubat Pazar Günü saat:14.00’te ve 20.00’de iki seans, 14 Şubat Pazartesi Günü saat: 20.00’de tek seans olarak gösterime girecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş sevgililer günü özel bir gösterim yapacaklarını belirterek şunları söyledi; “Sevgililer günü yaklaşıyor. Bu özel günde özel bir etkinlik düzenlemek istedik. Bu kapsamda Menteşe Belediyesi olarak yenilediğimiz Zeybek Sineması ve Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmini gösterime sunuyoruz. Replikleri ve sahneleri ile bizlere sevgiyi aşkı başka bir dilde anlatan bu unutulmaz filmi Tarihi Zeybek Sinemasında ‘Sevgililer Günü’nde izlemek bizler için bir nostalji olacak. Ücretsiz gösterime girecek filmi gelin hep birlikte sevdiklerimizle izleyelim.”

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’in yer aldığı, 1977 yapımı dram türündeki sinema filmi, Türk sinemasının başyapıtlarından birisi olarak kabul ediliyor. Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un 1970 yılında yayımlanan ‘Kırmızı Eşarp’ adlı romanından uyarlanan filmin özgün müziğini Cahit Berkay besteledi. Filmde köylü kızı Asya ile kamyon şoförü İlyas’ın dağlarda başlayıp, daha sonrasında kısa bir süre mutlu bir evliliğe dönüşen aşkı anlatılmaktadır.