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Menteşe Belediyesi’nden öğrencilere sabah çorbası

Menteşe Belediyesi personeli tarafından sabahın erken saatlerinde aşevinde özenle hazırlanan çorbalar, belediyenin ikram aracıyla Muğla Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ulaştırılıyor. Öğrenciler okulun bahçesinde servis edilen sıcak çorbalarını içtikten sonra derslerine giriyorlar.

MUĞLA 20.10.2021, 12:13
Menteşe Belediyesi’nden öğrencilere sabah çorbası

Menteşe Belediyesi personeli tarafından sabahın erken saatlerinde aşevinde özenle hazırlanan çorbalar, belediyenin ikram aracıyla Muğla Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ulaştırılıyor. Öğrenciler okulun bahçesinde servis edilen sıcak çorbalarını içtikten sonra derslerine giriyorlar.

Sabah ders öncesi kent merkezindeki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksek Okul girişinde dağıtımına başlayan çorbalardan alan öğrenciler ders öncesi kase içinde çorbalarını içiyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, uygulamanın her eğitim öğretim yılında yapıldığını belirterek, “Biz bu uygulamamızı belediyemiz kurulduğu günden bu yana yapıyoruz. Aşevimizde özenle hazırlanan çorbalarımız ikram aracımızla Muğla Meslek Yüksekokulumuza ulaştırılıyor. Oradan da öğrencilere servis ediliyor. Her gün farklı çorbalar ikram ediyoruz. Bugün öğrenci kardeşlerimize tarhana ikram edildi. Öğrenci kardeşlerimiz uygulamadan çok memnun. Belediyeye gelip teşekkür eden öğrenci kardeşlerimiz var. Bizler için sıcak bir çorba, sıcak bir gülümse demek. Eğitimlerini sağlıklı bir şekilde yapmaları derslerine girmeden çorbalarını içmeleri bizler için önemli. Menteşe Belediyesi olarak sadece yol yapan, alt yapı hizmeti veren bir kurum değil, aynı zamanda sosyal projeler ile insana dokunan hizmetler üreten bir belediyeyiz.” dedi.

Menteşe Belediyesi personeli tarafından belediyenin aşevinde özenle hazırlanan çorbalar, her sabah 600 öğrenciye ulaştırılıyor.

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