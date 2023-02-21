Menteşe Belediyesi’nden Kötekli’de depremzedelere 3 öğün yemek

Menteşe Belediyesi tarafından, Kötekli Mahallesi 263. Sokak No: 3’te bulunan özel işletmenin mutfağı kullanılarak Kötekli’ye yerleşen depremzedeler için 3 öğün yemek hizmeti veriliyor. Menteşe Belediyesi Aşevi personeli tarafından Kötekli Mahallesindeki özel bir işletmenin mutfağında hazırlanan yemekler, sabahları sıcak çorba, öğlen ve akşam da 3 çeşit yemek olarak depremzedelere sunuluyor.

Deprem bölgesinden Menteşe’ye gelen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “İlçemize gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaya devam ediyoruz. Kötekli Mahallemizdeki depremzedeler için 3 öğün yemek çıkartıyoruz. Depremzede vatandaşlarımız; aşevi ekiplerimiz tarafından hazırlanan yemekleri, sabah sıcak çorba, öğle ve akşamda 3 çeşit yemek olarak alabiliyorlar. Menteşe Belediyesi olarak tüm gücümüzle depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Bu zor günleri dayanışma ile hep birlikte atlatacağız” dedi.