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Menteşe Belediyesinden kırsal mahalle yollarında çalışma

Menteşe Belediye ekipleri tarafından Sungur ve Karacaören mahallelerinde devam eden yol yapım çalışmaları tamamlandı.

MUĞLA 14.09.2021, 11:55
Menteşe Belediyesinden kırsal mahalle yollarında çalışma

Menteşe Belediye ekipleri tarafından Sungur ve Karacaören mahallelerinde devam eden yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Ekipler tarafından Sungur Mahallesinden Kavaklıdere ilçe sınırına kadar devam eden 3,45 kilometre uzunluğundaki stabilize yolda 24 Bin 840 metrekare alan üzerinde sathi kaplama çalışması yapılırken, Karacaören Mahallesindeki 2,4 kilometre uzunluğundaki stabilize yolda, 212 bin metrekare alan üzerinde sathi kaplama çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda yolların daha konforlu ve güvenli hale geldiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “İmkânlarımız dâhilinde kırsal ya da merkez mahalle ayrımı yapmadan her bölgemize eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Sungur Mahallemizden Kavaklıdere ilçe sınırına kadar devam eden yol ile Karacaören mahallelerimizde devam eden yol bakım onarım çalışmalarımız tamamlandı. Bölgedeki yollarımız sathi kaplama çalışması sonrasında daha güvenli hale gelerek halkımızın kullanımına açıldı. Bölge halkımıza hayırlı olsun” dedi.

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