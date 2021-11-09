banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Menteşe Belediyesi’nden “Karakış Destek Paketi”

Pandemi ve kısıtlamalar döneminde sosyal belediyecilik anlayışı gereği ihtiyaç sahiplerine yardım ve destekte bulunan Menteşe Belediyesi kış aylarının başlamasıyla birlikte ‘Karakış Destek Paketi’ uygulamasına başladı.

MUĞLA 09.11.2021, 10:45
Menteşe Belediyesi’nden “Karakış Destek Paketi”

Pandemi ve kısıtlamalar döneminde sosyal belediyecilik anlayışı gereği ihtiyaç sahiplerine yardım ve destekte bulunan Menteşe Belediyesi kış aylarının başlamasıyla birlikte ‘Karakış Destek Paketi’ uygulamasına başladı.

Okulların eğitime başlamasıyla ilköğretim öğrencilerine kırtasiye yardımı yaptıklarını, üniversitelerin açılmasıyla da geçici barınma sorunu yaşayan öğrencileri belediyeye ait sosyal tesislerde ağırlayarak çözüm ürettiklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, insana dokunan sosyal projelere devam ettiklerini ve bu kapsamda da ‘Karakış Destek Paketi’ uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Gümüş; “Menteşe Belediyesi olarak bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Bu kışta vatandaşlarımıza destek olmak, ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılamak için ‘Karakış Destek Paketi’ uygulamamızı başlattık. Bu uygulama ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yakacak ihtiyaçlarını karşılıyor, onlara gıda desteği sağlıyoruz. Belediyemize ait aşevimizden her gün 200 özel öğrencimize ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek veriyoruz. Elele Butik Dayanışma Merkezimizde ev eşyası ve kıyafet yardımlarımız devam ediyor. Barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencisi kardeşlerimizin geçici barınma sorununu onları sosyal tesislerimizde misafir ederek çözüme kavuşturuyor, hafta içi her gün üniversite öğrencilerimize sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Ayrıca öğrenci kardeşlerimize eğitim desteği sağlıyor, ilkokul öğrencilerimize kırtasiye malzemesi bulunan dayanışma çantalarından hediye ediyoruz. Tüm bunların yanında pandemi nedeniyle zor günler geçiren kiracımız olan üreticimize ve esnafımıza kira indirimi uyguluyor, yerli üreticimize ve besicilerimize ücretsiz yerli ata tohumu, fide ve saman desteğinde bulunuyoruz. Yaş almış vatandaşlarımızın kişisel bakımlarını yapıyor, evlerini temizliyor, ihtiyaç durumunda Elele Butik Dayanışma Merkezimizden sağlanan eşyalarla evlerini yeniliyoruz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın tansiyon, şeker gibi ölçümlerini yapıyor, gerekli hallerde sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Zor günleri aşmanın yolu dayanışmadan geçer. Menteşemizin dayanışma kültürüyle imkânlarımız dâhilinde her vatandaşımıza dokunmaya, onların yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6