Menteşe Belediyesinden kadın personele eğitim

Menteşe Belediyesi tarafından ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde belediyede çalışan kadın personele ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, ‘Şiddet Türleri’ ve ilgili kanun hakkında eğitim verildi.

Menteşe Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve çalışmaları hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından Kadın Danışma Merkezi çalışanlarından Sosyolog Selin Çakır Keskin tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği, Psikolog Aybüke Kocagöz Çelik tarafından kadına yönelik şiddet ve şiddet türleri, Muğla Barosu avukatlarından Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Avukat Alev Öztürk tarafından i Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun, şiddete karşı yasal haklar konusunda eğitim verildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş her türlü şiddete uğrayan ya da uğrama tehdidi altında olan kadınlara psikososyal destek ve hukuksal danışmanlık hizmeti vermek adına, 25 Kasım 2019 yılında ‘Menteşe Belediyesi Kadın Danışma Merkezini’ hizmete açtıklarını belirtti. Başkan Gümüş, “Her gün sadece kadın olduğu için eşitsizliğe ve şiddete maruz kalan kadınların yanında olacak kamusal mekanizmaları hem belediye çalışanlarımıza hem de Menteşe ‘de yaşayan kadınlara sunmak ve bu mekanizmaları herkesin ulaşabileceği şekilde genişletmek için çalışıyoruz. Düzenlediğimiz eğitimler de bu amacımızın bir parçası. Eğitimlerimizi tüm çalışanlarımıza vermeyi hedefliyoruz. Dileğimiz şiddetsiz ve eşitliğin olduğu bir dünya” dedi.