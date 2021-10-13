banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin düşüşe geçti
Bitcoin düşüşe geçti
Squid Game nasıl tuttu?
Squid Game nasıl tuttu?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

Menteşe Belediyesinden Eczanelere atık ilaç kutusu

Menteşe Belediyesi Sıfır Atık yönetim planı kapsamında tarihi geçmiş ilaç ve ilaç atıklarının çöpe karışmadan imha edilmesini sağlamak amacıyla yeni bir proje başlattı. Proje ile Menteşe ilçe merkezinde hizmet veren 21 eczaneye atık ilaç toplama kutusu dağıtılıyor.

MUĞLA 13.10.2021, 18:06
Menteşe Belediyesinden Eczanelere atık ilaç kutusu

Menteşe Belediyesi Sıfır Atık yönetim planı kapsamında tarihi geçmiş ilaç ve ilaç atıklarının çöpe karışmadan imha edilmesini sağlamak amacıyla yeni bir proje başlattı. Proje ile Menteşe ilçe merkezinde hizmet veren 21 eczaneye atık ilaç toplama kutusu dağıtılıyor.

Atık ilaç toplama kutusu dağıtımına katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, tarihi geçen, kullanımı güvenli olmayan, çevreye ve topluma zarar verebilecek ilaçların ayrıştırılması ve doğru şekilde imha edilmesi için Muğla Eczacı Odası ile birlikte belirlenen ilçe merkezindeki 21 eczaneye atık ilaç toplama kutusu dağıtacaklarını belirtti.

Başkan Gümüş, “Herhangi bir nedenden dolayı artık kullanılmayacak olan çevre ve insan sağlığına büyük ölçüde zarar veren atık ilaçlara yönelik başlatılan projeyle, ilaçlar atık olmaktan çıkarılacak. Vatandaşlar, kullanım tarihi geçmiş ve kullanmadıkları ilaçları kendilerine en yakın eczanede bulunan atık ilaç toplama kutusuna bırakarak hem doğayı hem de insan sağlığını korumuş olacaklar. Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1