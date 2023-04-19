Menteşe Belediyesi’nden 23 Nisan’da çocuklara özel etkinlik

Menteşe Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, kent meydanında çocuklara yönelik hazırladığı bir dizi etkinlik ile kutlayacak.

Menteşe Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı çerçevesinde çocuklara yönelik olarak hazırlanan etkinlikler saat 13.00’de kent meydanında başlayacak. Etkinliğe katılacak çocuklar bayram coşkusunu şişme oyun parkurlarında oynayarak, müzikli ve eğlenceli aktivitelere katılarak hep birlikte kutlayacaklar. Etkinliğin 23 Nisan’da tüm çocukların gönüllerince eğlenmeleri için hazırlandığını kaydeden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlara Ata’mız tarafından armağan edilen bu özel günü en mutlu şekilde geçirmeleri için bu etkinliğimizi düzenledik. Etkinlik çerçevesinde çocuklarımız pek çok farklı etkinliğe katılıp oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirecekler. Ayrıca çocuklarımıza sürpriz hediyeler de hazırladık. Tüm çocuklarımızı bayram coşkusunu birlikte yaşamak için kent meydanına çağırıyoruz" dedi.