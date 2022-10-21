Menteşe Belediyesi ücretsiz tip projesine 241 başvuru yapıldı

Menteşe Belediyesi tarafından 2014 yılında Büyükşehir Kanunu çerçevesinde köylerin mahalle statüsüne dönüşmenin ardından kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla kırsal mahallelerde ev yapmak isteyen vatandaşlar için hazırlanan ücretsiz tip proje uygulaması devam ediyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, devam eden projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Tip Proje uygulamamız ile mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın evlerinin mimari projelerini ücretsiz olarak hazırlıyoruz. Belediyemiz tarafından hazırlanan Tip Projeler tek kat; 50, 70, 80, 90, 100 metrekare ve çift katlarda; 105 + 105, 110 + 110 metrekare olmak üzere 7 farklı projeden oluşuyor. Kırsal yaşam tarzına yönelik köy konağı ve ahır tiplerinin de yer aldığı tip proje uygulamasına bugüne kadar 241 başvuru yapıldı. Başvuruların 72 tanesinin inşaat ruhsatı, 35 tanesinin de yapı kullanım izinleri verildi” dedi.