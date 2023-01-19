Menteşe Belediyesi ‘Tohum Bankası’ kuruyor

Pandemi sürecinde kurduğu ‘Tarımsal Üretim Birimi’ ile belediyeye ait tarım arazilerinde ata tohumlarından sebze üreten Menteşe Belediyesi şimdi de ‘Tohum Bankası’ kuruyor.

Ortaköy Mahallesindeki 3 dönümlük alana kurulacak olan ‘Tohum Bankası’ ile ilgili çalışmalar başladı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, gıda krizi ve beraberindeki ekonomik kriz nedeniyle toprağın, üretimin, suyun ve tarımın kıymetinin çok daha iyi anlaşıldığına dikkat çekti.

“20 ton yerli sebzeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık”

Başkan Gümüş, “Pandemi sürecinde belediyemiz bünyesinde ‘Tarımsal Üretim Birimi’ kurduk. Tarımsal üretim birimi ile belediyemize ait tarım arazilerinde ata tohumlarımızdan sebze üretimine başladık. 2019 yılından bu yana Ortaköy, Kafaca ve Yeşilyurt mahallelerimizdeki arazilerimize ata tohumu domates, biber, salatalık, patlıcan ektik. Hasat zamanı elde ettiğimiz 20 ton yerli ürünümüzü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttık. Zeytinyağ ürettik. Kırsal mahallelerde ve yol kenarlarındaki belediyemize ait zeytin ağaçlarından 7 ton zeytinyağı elde ettik. Elde edilen zeytinyağların bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, bir kısmını da aşevimizde ve kültür evlerimizde yemek yapımında kullandık.”

“Büyükbaş hayvan yetiştiricisine yem desteği sağladık”

“Ata tohumu çalışmaları çerçvesinde 9 ton karakılçık buğdayı ürettik. Buğdayımızı un yapıp ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ekmek yapımında kullandık. Tohumlarını 100 üreticimize dağıttık. Buğdaydan elde ettiğimiz samanları balyalar halinde 750 büyükbaş hayvan yetiştiricisine dağıtarak Bin 500 kg yem desteği sağladık”

“İpekböceği yetiştiricilerine destek olduk”

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bölgemizde ipekböceği yetiştiriciliğini geliştirmek adına 2021 yılında protokol imzaladıklarını hatırlatan Başkan Gümüş, “Protokol çerçevesinde Bayır ve Yeşilyurt mahallelerindeki kadın ve genç üreticilere destek olduk. 18 kadın ve genç üreticimize koza, yaprak ve ipekböceği yetiştirme tesisi tahsis ettik. Elde edilen ürünlerin koza birlik tarafından alım garantili olmasını sağladık. Bunun yanında Pazar yerimizde haftanın 6 günü üreticilerimize ürünlerini satabilecekleri ücretsiz yer tahsisinde bulunduk. Kooperatifler ile birlikte ortak projeler ürettik. Belediyemiz işletmelerine ve kültür evlerine kooperatif ürünleri alınmak suretiyle doğrudan destek verdik. Yakın zamanda ise kentsel ve 3. derece doğal sit alanı olan tarihi Karabağlar Yaylası’ndaki hayıt, dut, çınar, diş budak, akçe ağaç, üzüm ve palamut gibi yaylamızın endemik bitkilerini korumak amacıyla tohum ve çelikleme yöntemine başladık. Çalışmalar çerçevesinde ilk etapta 25 bin ağaç ve çalı grubu ürettik ve yaylamızdaki üreticilerimize dağıtımına başladık. Yapılan çalışmalar ile hasar görmüş, bozuk olan irimlerin düzeltilmesi hedefleniyor” dedi.

“Tarım ve hayvancılığa 5 milyon 900 bin liralık yatırım yaptık”

Başkan Gümüş, 2019 yılından bu yana tarım ve hayvancılığa 5 milyon 900 bin liralık yatırım yaptıklarını belirterek, yapılan yatırımlar hakkında şu bilgileri verdi: “5 bin 523 üreticimize doğrudan destek olduk. 106 üreticimize tarım ekipmanları dağıttık. 21 üreticimizden 5 milyon değerinde ürün alımı yaptık. 750 üreticimize Bin 500 kg yem desteği sağladık. İhtiyaç sahibi 2 bin 830 haneye yerli ürünlerimizi ulaştırarak, gıda desteği sağladık”

“Tohum bankasını Cumhuriyetimizin 100. yılında açıyoruz”

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ‘Tohum Bankası’nı 2023 yılında açacaklarını belirterek, “Ortaköy Mahallesindeki 3 dönümlük alana kuracağımız Tohum Bankası ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Şuan alanda ata tohumları yetiştirmek için uygulama parselleri hazırlanıyor. Bu konuda en büyük destekçimiz Muğla Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyemizin tüm ülkeye örnek olan bir ‘Tohum Bankası’ ilçemizde mevcut. Tarımsal üretim çalışmalarında ortak projeler de üretiyoruz. Tohum bankası ve yerel üretim çalışmalarında yine Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Menteşe Belediyesi Tohum Bankasını Cumhuriyetimizin 100. Yılında açmayı hedefliyoruz. ‘Tohum Bankası’ ile yerel üretim çalışmalarımıza daha çok katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Çocuklarımız için, onların geleceği için üretmeye, ata tohumlarımızı korumaya, çoğaltarak gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz” dedi.