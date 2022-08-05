Menteşe Belediyesi orman yangınlarına dikkat çekti

Menteşe Belediyesi orman yangınlarına yönelik uyarıcı ve bilgilendirici görseller hazırladı. ‘Geleceğini karartma, ormana ateşle yaklaşma’ başlığı ile hazırlanan görsellerde Muğla’nın il olarak yangınlara karşı hassas bir bölge olduğu vurgusu yapılırken, doğal nedenlerin yanında yangınların daha çok tedbirsizlik ya da kasıtlı olarak insan kaynaklı nedenlerle çıktığına dikkat çekildi.

Menteşe Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde yayınlanan görsellerde Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün şu görüşlerine yer verildi: “İklim değişiyor ve biz bunun etkilerini ne yazık ki acı bir şekilde tecrübe ediyoruz. İklim değişikliği ile birlikte sıcaklığın yükselmesi, kuraklığın artması ve sürekli hale gelen sıcak hava dalgaları, orman yangınlarını tetikliyor. 2021 yılında Muğla’da meydana gelen orman yangınlarında il genelinde 67 bin hektar orman alanı küle döndü. Meteorolojinin Muğla’ya yönelik sıcak hava uyarısının yapıldığı yaz mevsiminde gerek iklim değişikliğinden gerekse insan kaynaklı ihmallerden meydana gelen orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz”

Tatilcilere görsel uyarı

Görsellerde tatilcilere hitaben “Misafir olarak geldiğimiz mesire, koru gibi ormanlık alanlarımızdan ayrılırken çevreyi temiz ve güvenli bir şekilde bırakalım. Ekolojik dengeyi koruyarak daha sağlıklı gelecek günlere birlikte ulaşalım” uyarısı yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi numaralarının da yer aldığı uyarıcı ve bilgilendirici görsellerin yanı sıra kentin çeşitli noktalarında bulunan Menteşe Belediyesi’ne ait açık hava panoları da orman yangınları ile görsellerle donatıldı.