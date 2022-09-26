Menteşe Belediyesi kitap fuarı açıldı

Menteşe Belediyesi 7’inci Kültür ve Sanat Şenliği çerçevesinde düzenlenen ‘Kitap Fuarı’ açıldı. Menteşe Sınırsızlık Meydanında açılan fuara 300 yayın evi, 30 bin kitapla katılıyor.

15 Ekim 2022 tarihine kadar ziyaretçilerine kapısı açık tutacak olan kitap fuarı birçok ünlü yazara ev sahipliği yapacak.

Türk edebiyatının ve polisiye romanlarının usta kalemi Ahmet Ümit, şenliğin ilk günü (30 Eylül Cuma) saat 18.30’da kitap fuarında düzenlenen imza gününde okurları ile buluşacak. Şenliğin ikinci gününde (1 Ekim Cumartesi) kitap fuarında saat 13. 30’da korku hikâyeleri yazarı- youtuber Işıl Işık, imza törenine katılacak. Şenliğin üçüncü günü (2 Ekim Pazar) saat: 14.00’de Aslı Arslan, Saat 18.00’de ise Gazeteci-Yazar Sinan Akyüz kitapseverlerle buluşarak kitaplarını imzalayacak. Menteşe Belediyesi 7. Kültür ve Sanat Şenliği çerçevesinde düzenlenen Kitap Fuarı 15 Ekim 2022 tarihine kadar kapılarını açık tutacak.