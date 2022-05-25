Menteşe Belediyesi kış kursları sergisi açıldı

Menteşe Belediyesi kursiyerlerinin kış boyunca yapmış olduğu eserler Konakaltı Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikle görücüye çıktı. Sergide 660 kursiyerin 1500 eseri bulunuyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş serginin açılışında yaptığı konuşmasında, “Kurslarımız her yaştan vatandaşımızın yoğun ilgisini çekiyor. Geleneksel hale gelen kurslarımızda kursiyerlerimiz eğitmenlerimizle ile birlikte ortaya birbirinden değerli eserler çıkarıyorlar. Kursiyerlerimiz aynı zamanda belediyemizin bir çalışanı. Çünkü biz Menteşe’yi sizlerle, halkımızla birlikte yönetiyoruz. Aylarca süren çalışmaların ürününü olan bu güzel sergide, emeği geçen kurs eğitmenlerimizi de tebrik ediyorum. Menteşe Belediyesi olarak farklı alanlarda kurslar açmaya devam edeceğiz. Bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza da katılımlarınız için teşekkür ediyorum”

Sergide konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Cumhur Çoban, kursiyerleri tebrik ederek, “Başkanımızı ve kurs eğitmenlerimizi kutluyorum. Kursiyerlerimizin eşlerini de tebrik etmek lazım. Onların desteği de bu süreçte çok önemli” dedi.

Konuşmaların ardından Menteşe Belediyesi kursiyerlerinin hazırlamış olduğu müzik dinletileri ve spor gösterileri düzenlendi. Kursiyerlerin halk oyunları, müzik, bağlama, gitar, keman, dinletisi, roman dansları ile spor etkinlikleri katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Gösterilerinden ardından Menteşe Belediyesi kursiyerlerin açmış olduğu Kış Kursları sergisi Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Cumhur Çoban ve davetlilerle birlikte açıldı.