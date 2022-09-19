Menteşe Belediyesi kış kursları başlıyor

Menteşe Belediyesi’nin 7’den 70’e her yaştan vatandaşa yönelik düzenlediği ücretsiz kış kurslarına kayıtlar başladı.

Menteşelilerin yoğun ilgi gösterdiği kurslara kayıtlar, 7 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Toplam 19 farklı dalda açılan ücretsiz kurslar 17 Ekim’de başlayacak.

Menteşe Belediyesi tarafından her yaşa yönelik olarak; resim, gitar, ebru, takı tasarım, otantik giysi süsleme, dekoratif ev aksesuarları, mozaik, kırkyama, bağlama, kağıt rölyef, iğne oyası, deri aksesuvar yapımı, örgü, keman, nakış, halk oyunları, ahşap boyama, seramik ve halk müziği korusu olmak üzere toplam 19 farklı dalda kurs verilecek.

Her yıl düzenlenen ücretsiz kış kurslarına yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen kurslarımızda vatandaşlarımız hem kendilerini geliştirme hem de sosyalleşerek kaliteli zaman geçirme imkânı buluyorlar. Çocuklarımız ise yeteneklerini ve kapasitelerini keşfederek özgüven kazanıyorlar. Kurslarımıza yoğun bir ilgi olması bizleri de mutlu ediyor. Menteşe Belediyesi olarak halkımıza dokunan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kış Kursları ile ilgili bilgi almak ve kurslara kaydolmak isteyen vatandaşlar Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezine başvurabilecekleri gibi, Menteşe Belediyesinin (0252)2144880 numaralı çağrı merkezi numarasını da arayabilecekler.