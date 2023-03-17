Menteşe Belediyesi İspanyalı öğrencileri ağırladı

Erasmus Projesi İklim Değişikliği ile Mücadele programı çerçevesinde İspanya’nın Cordoba şehri IES Maestro Eloy Vaquero Okulundan Menteşe’ye gelen koordinatör öğretmen ve öğrenciler, proje ortağı Menteşe Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte Atapark’ta ağırlandılar.

Menteşe Belediyesi tarafından Atapark’ta düzenlenen kahvaltıda yurt dışından gelen öğrencilere Menteşe ve Yerel Yönetimler hakkında bilgiler aktaran Başkan Gümüş, “İklim değişikliğinin etkilerini tüm dünyada olduğu gibi yaşadığımız kentte de hissediyoruz. İklim değişikliği ile ilgili yapılan çalışmalar çok kıymetli. Bu konuda Yerel Yönetimler olarak bizler de geleceğe daha yaşanabilir bir kent bırakmak için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Zira iklim değişikliği ile mücadelede sadece kurum ve kuruluşlara değil, hepimize çok önemli görevler düşüyor” dedi.

Başkan Gümüş Erasmus Proje çerçevesinde yapılan programların çok değerli olduğunun altını çizerek, “Menteşe Belediyesi olarak Erasmus Projeleri çerçevesinde yapılan programları destekliyor ve mümkün olduğunca paydaşı olmaya çalışıyoruz. Bugün burada Menteşe Anadolu Lisesi öğrencileri ve koordinatörü Recai Demir Hocamız ile birlikte sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduk” diye konuştu.

Etkinlikte koordinatör öğretmen ve öğrencilere İklim Değişikliği ile Mücadele programında aldıkları bir haftalık eğitimlerinin ardından sertifikaları ile Menteşe’yi hatırlatacak Muğla Bacası ve zeytinyağı Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından verildi.