Menteşe Belediyesi ekipleri kayalıklarda mahsur kalan köpeği kurtardı

Menteşe Belediyesi ekipleri gelen ihbar üzerine Kıran Mahallesi Taşgöçüğü mevkiinde kayalıkların arasında mahsur kalan köpeği kurtardılar.

Menteşe Belediyesi ekipleri, Kıran Mahallesindeki Taşgöçüğü bölgesinde zeytin toplayan vatandaşların, kayalık alanda bir köpeğin sıkıştığını ihbar etmeleri üzerine olay yerine giderek köpeği kurtardılar. Bir halat yardımıyla 8 metrelik kayalık bölgeye inen ekipler burada mahsur kalan köpeği 1 saatlik bir operasyon sonucunda herhangi bir yaralanma olmadan kurtararak gerekli bakım ve beslemelerini yaptılar. Ekipler daha sonra köpeği Muğla Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına teslim ettiler.