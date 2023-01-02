Menteşe Belediyesi 2023’ün ilk meclis toplantısını yapıyor

Menteşe Belediyesi 2023 yılının ilk meclis toplantısını 3 Ocak’ta Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Başkanlığında 11 maddeyi görüşmek üzere toplanıyor.

Menteşe Belediye Meclisi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde yapılacak toplantıda2023 yılı altyapı ücret tarifesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu, denetim komisyonu seçimi, sosyal denge tazminatı ödemesi ile ilgili yetkili sendika ile toplu sözleşme yapılması için yetki verilmesi, zabıta personeline maktu fazla mesai ücreti verilmesi, hisseli arsa satışları, Düzeyn mevkisine yapımı düşünülen sokak hayvanları bakım evi ulaşım yolu amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve yetki devri verilmesi ve Gülağzı Mahallesinde yer alan sosyal tesis alanı (Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi) amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve yetki devri verilmesi maddeleri görüşülecek.